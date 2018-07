Este loro manda a la mierda a su dueña y se niega a comer su brócoli

Eric The Legend es un loro famoso por sus vídeos en Youtube. En su último vídeo en hacerse viral su dueña intenta que se coma un bol con brócoli pero a Eric no parece gustarlo. En lugar de comerse el nutritivo vegetal Eric se dedica a destrozarlo con el pico, tirarlo al suelo desde la mesa y gritarle a su dueña "Fucking right".

Este es otro de sus vídeos más exitosos ¡Soy una leyenda!