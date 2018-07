Este cartel de "Se busca perro" sin fotos realizado por una niña se ha vuelto viral

Morgan, el perrito de Eva, una niña mexicana de 7 años, se había escapado de casa. La familia de la pequeña lo había adoptado hace unos meses y todos le habían cogido mucho cariño, en especial la niña. Por ello, al pasar los días y ver que Morgan no aparecía, Eva decidió tomar la iniciativa e hizo unos carteles de "Se busca" para repartirlos por el vecindario. Sin embargo, su familia no tenía ninguna foto de la mascota, por lo que Eva le hizo un retrato a mano alzada. Y, por supuesto, funcionó. Liopardo | Liopardo En los carteles la niña describe físicamente a su perro y pide que, aunque la recompensa que ofrece a quien encuentre a Morgan sea mínima, nadie se lo quede porque es su mejor amigo. El inusual cartel de "Se busca" se hizo viral en las redes sociales y para la alegría de Eva, una mujer que encontró al perro se puso en contacto con ella y le devolvió a su mascota. Liopardo | Liopardo Seguro que Eva no se separará nunca de su pequeña mascota.