Este alce ha llenado de magia las redes sociales y se ha vuelto viral

Los alces son difíciles de encontrar, pero en algunos países se dejan ver más que en otros y Suecia es uno de ellos. Uno de estos animales sorprendió a un viandante, quien no dudó en grabarlo y subirlo a Youtube. Aunque el vídeo no tiene nada de especial, (tan solo es un alce cruzando un río y comiendo hojas), no ha tardado en hacerse viral y es que el color blanco de su pelaje es muy poco común: según expertos, en Suecia tan solo hay aproximadamente 100 alces blancos.

Este color tan diferente se debe a una mutación genética y ha cautivado a Internet por su extrema belleza.