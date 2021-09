Este adorable perrito imita a su dueña mientras hace una clase de yoga

La relación entre una persona y su mascota suele ser bastante estrecha, sobre todo si comparten momentos tan "zen" como el de este perrito y su dueña. La chica se encuentra en el suelo de su salón haciendo ejercicios de yoga y su perrito de tan solo un año de edad, llamado Mochi, no tardó en unirse a ella en sus ejercicios matutinos. Mochi mira a su querida dueña hacer las poses para después imitarlas él mismo de una manera bastante precisa. Se puede ver en su carita cómo el pequeño aprendiz de yoga se estira y disfruta para ejecutar las posiciones perfectamente.

Lo cierto es que el comportamiento del adorable Mochi no es para nada un comportamiento aislado porque según un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B (Actas de la Sociedad Real B) por investigadores de la Universidad de Viena allá por el año 2010 existe un comportamiento denominado “imitación automática” que resulta evidente en muchos animales, entre los que se encuentran los perros.

Esta investigación describe este fenómeno como aquellos gestos que se copian de forma inconsciente de otras personas, como son los bostezos o el ver a alguien mirando al cielo. Este comportamiento está presente en las personas, pero también en los perros y la forma en la que sus dueños juegan e interactúan con ellos es crucial para desarrollar esta capacidad ya que la imitación automática es parte fundamental del aprendizaje social.

Sin embargo, aunque este tipo de imitación se pueda apreciar en perros, la directora del estudio, la doctora Friederike Range concluye que este no es un comportamiento espontáneo en los perros, sino que necesitan un cierto entrenamiento para aprenderlo. Si el perro es lo suficientemente observador con su dueño como para darse cuenta de cómo este hace las cosas para imitarlo, le reportará el beneficio de ahorrarse el ensayo y error.

