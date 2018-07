Este abuelo sólo quiere encontrar un hogar por Navidad

Esta es la historia de Boss, un perro vagabundo al que su familia abandonó en la calle cuando ya no quiso saber de él nunca más. Boss pasó a manos de la Sociedad Protectora de Animales en Atlanta y desde entonces han pasado 280 días esperando a que su suerte cambie un día de estos. Liopardo | Liopardo Los de la Protectora de Animales de Atlanta se han puesto manos a la obra con Boss, una mezcla de Staffordshire y Spaniel, aunque el caso de Boss es un poco más complicado, no por su carácter o su apariencia física, si no por su edad. Liopardo | Liopardo Desde que está en la Protectora, Boss cuenta con la inestimable amistad de muchas personas, pero él lo que busca es un hogar definitivo. A sabiendas de esto, un donante anónimo muy generoso ha dado suficiente dinero como para cubrir la tasa de adopción de Boss con el fin de que acabar con las barreras que pueda haber para su adopción. ¡Seguro que un día encuentra familia! Liopardo | Liopardo