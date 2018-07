Esta tigresa fue rescatada de un circo cuando estaba a punto de morir. No te creerás como está ahora

Aasha, una cría de tigre de Bengala, sólo pesaba 13 kilos cuando tenía 9 meses cuando ese es el peso normal para un tigre de 3 meses. Esta pobre criatura pertenecía a un circo ambulante donde era maltratada, vivía desnutrida y además sufría los ataques de otro tigre adulto mayor que ella. Estaba en un estado lamentable y cercana a la muerte cuando tuvo la suerte de ser rescatada por Vicky Keahey, fundadora del Texas’ In-Sync Exotics Wildlife Rescue and Educational Center , en 2011. Liopardo | Liopardo “Aasha estaba prácticamente calva en todo su cuerpo, su piel estaba seca y llena de heridas”, explicó Keahey a The Dodo Liopardo | Liopardo “Todos los días pasaba tiempo con Aasha, la alimentaba, le daba baños medicinales y medicamentos” y sus esfuerzos tuvieron recompensa cuando 8 semanas después la tigresa empezó a recuperarse. Liopardo | Liopardo Su peló se regeneró, Aasha perdió el miedo y recuperó la alegría por vivir. Liopardo | Liopardo Aasha fue presentada a un tigre mayor llamado Smuggler que se enamoró de ella y no paraba de darle caricias y cuidarla.

Ahora ambos viven juntos en el mismo recinto y Aasha se convertido en una amante de los baños. Liopardo | Liopardo