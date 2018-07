Esta perrita presintió que algo estaba mal con un anciano en un aeropuerto y se acercó a consolarlo

corgicoraeropuerto | Liopardo

Las imágenes de una perrita de raza corgi consolando a un hombre en un aeropuerto han conmovido a miles de internautas en redes sociales. Madison Palm se encontraba esperando su vuelo en el aeropuerto de Seattle cuando su mascota empezó a jugar y a saludar al resto de pasajeros.Todo normal ya que Cora es una perra muy amigable pero después se pasó “Antes de poder hablarle ya estaba bajo sus pies, dejándose querer. Le pregunté (al hombre) si lo estaba molestando”, narra la mujer de 23 años, cuando vio al hombre llorando. “Con la cara sombría y ojos llorosos me dijo: "no, no. Perdí a mi perro anoche’”, agregó la joven, quien permitió a Cora permanecer con el un rato más. Después de vivir y recibir maltratos en una granja por años, Cora vive con Palm desde el verano pasado y está siendo entrenada como perro de terapia.

