Esta perrita estaba esperando cachorros, pero nadie imaginó que esto saldría de ella

Poppy es un setter irlandesa que estaba preñada y se esperaba que diera a luz a unos ocho cachorrillos en una camada. Pero su dueña, Lisa Wardle, no podía creer lo que vio después del parto de su mascota.

Lisa y su hija no podía creer sus ojos cuando los pequeños perros seguían naciendo, hasta un total de 15.

Lisa, de 40 años, dice que planea vender a la mayoría de los tiernos cachorritos. Pero su hija, Abi, quiere que se queden con uno para que Poppy, de 2 años de edad, pueda tener contacto con uno de sus bebés.

"Todos los perros son brillantes y Poppy lo está haciendo genial, teniendo en cuenta que es su primera camada", cuenta Lisa.

"El veterinario nos dijo que tendría entre ocho y diez", pero el récord para la camada más grande de cachorros para un Setter es de 16.

Por el momento tienen seis personas que están interesadas en comprar algunos de los cachorros. Lisa dice que no quiere dinero, pero si que las familias que adopten uno de los cachorros de verdad se preocupen por ellos.

FUENTE: Daily Mail