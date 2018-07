Esta osa esperó 30 años a que alguien le salvara. No te imaginas su increíble estado actual

Espero a ser rescatada 30 largos años. Fifi, un oso sirio marrón, pasó los 10 primeros años de su vida en zoo de Pennsylvania. Pero cuando el zoo cerró Fifi fue dejada atrás, olvidada es su pequeña celda. Liopardo | Liopardo Durante los siguientes 20 años ella y otros tres osos vivieron encerrados en sus celdas de cemento dentro del zoo abandonado. Nunca los sacaron al exterior ni dejaron que jugarán en el agua o corrieran, actividades normales que hacen todos los osos en la naturaleza. Liopardo | Liopardo Finalmente el dueño de Fifi decidió regalar los osos. PETA fue notificada y llevada al lugar. Lo que se encontraron fue descorazonador. Tras décadas viviendo en su pequeña celda Fifi estaba demasiado flaca, casi sin pelaje y con unos ojos hundidos y perdidos. Liopardo | Liopardo Cuando la rescataron se dieron cuenta de que tenía un gran dolor causado por una artritis severa que llevaba tiempo sin tratarse. Además Fifi y los otros osos no paraban de balancearse de un lado a otro en un claro signo de estrés. Liopardo | Liopardo Incluso se teme podría haber sido peor y sus captores no hubieran dejado a Fifi hibernar nunca, cuando la hibernación es uno de los rituales más importantes de los osos en la naturaleza. “Su dueño sentía que no debían hibernar y se aseguraba que los osos se mantuvieran despiertos en invierno todos los años”, escribía Wild Animal Sanctuary. Liopardo | Liopardo Después de ser rescatada fue llevada a su nueva casa en el Wild Animal Sanctuary de Colorado donde pudo correr libre y sumergirse en agua por primera vez. Liopardo | Liopardo Ahora Fifi vive feliz en su nueva casa y poco a poco se recupera de sus heridas a pesar de que sus cuidadores dudaban de que pudiera sobrevivir.

PETA sacó un vídeo en el que mostraban la increíble transformación de Fifi tras su rescate y como se encuentra ahora en su nuevo habitat.