Espectacular vídeo de un águila derribando un drone en pleno vuelo

Hace tiempo os enseñamos el vídeo que una gaviota había grabado las Islas Cies con una GoPro y ahora os mostramos algo diferente con un águila como protagonista. En Melbourne, Australia, una cámara de vídeo grabó el momento en que un águila de 2 metros de largo derribó de una sola embestida el drone en que estaba incrustada. "El águila está bien" explicaba 'Melbourne Aerial Video', el usuario de YouTube que subió el espectacular vídeo que ya ha superado el millón de visionados.

Las águilas son animales muy territoriales y de hecho, no es la primera vez que han sido vistas atacando drones, aunque nunca tan de cerca como en este vídeo. Los responsables de grabar el vídeo, los australianos Adam Lancaster y su hermano, explicaron cómo vieron que el águila ya les había localizado y les estaba rodeando. Después desaparece unos segundos y vuelve con velocidad para atacar el drone sin que sus dueños se den cuenta. Lancaster también cuenta cómo estuvieron esperando largo tiempo hasta asegurarse de que el animal no estaba herido o imposibilitado y después se dedicó a ver el estado de su drone, que no tuvo la misma suerte. Los hermanos afirman que no es bueno "volar drones cerca de aves de presa: atacan al verlos como una amenaza o como una presa asequible. La gracia puede dañar potencialmente a las aves y, además, puede costarte dinero". Fuente: Europa Press