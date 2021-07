La enternecedora historia de Elsa, una perrita callejera que se negó a ser atendida si su amigo no podía acompañarla

Más información El adorable momento en que un perrito espera a que su dueño de 5 años vuelva del colegio

La historia ocurrió en Rumanía, donde el grupo Ray Animal Rescue recibió varias llamadas de personas que habían visto a un perro en no muy buenas condiciones. Así era; la perrita tenía sarna, una condición de la piel que afecta a la piel del animal, causándole la pérdida del pelo y terribles dolores. Y es que los perros callejeros, dadas las condiciones insalubres a las que están expuestos, y a la falta de alimento, son propensos a contraer graves enfermedades.

Pero Elsa no estaba sola; iba acompañada de un pequeño perrito maltés que no se separaba de ella. Cuando los rescatadores se acercaron a ella, se mostró amigable y juguetona, sabiendo que esas personas estaban ahí para ayudarla. Sin embargo, comenzó a resistirse cuando se dio cuenta de que iba a marchar sin su amigo. Así que los rescatadores, viendo que Elsa no iba a ir a ningún lado sin él, tuvieron que subir a ambos al vehículo.

La enfermedad estaba avanzada y tuvieron que tratar a Elsa con antibióticos, baños diarios y cremas para aliviar el dolor. Seis meses después, tras mejorar notablemente, los rescatadores la pusieron en adopción. Ahora es una perrita juguetona, con un pelaje hermoso. Su cambio se puede ver en la cuenta de Instagram que creó su nueva familia.

En cuanto a su amigo, también fue adoptado y tiene un huevo hogar. Un final feliz para ambos.

