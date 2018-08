Encuentran a un misterioso animal sin pelo comiendo de la basura y se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando descubrieron qué era

La navidad pasada vecinos de un barrio residencial en California encontraron un extraño animal sin pelo hurgando en la basura.

Llamaron al Fund for Animals Wildlife Center que confirmó que se trataba de un oso negro y que se llevó al animal a su centro para que se recuperara.

"Este es el caso más extremo que hemos visto en la historia del centro", explico Matthew Anderson, director del FFAWC. "Si no la hubiéramos rescatado y traído al centro no habría sobrevivido en la condición tan terrible en la que se encontraba", añadió en declaraciones a The Dodo.

Sus cuidadores la llamaron Eve y durante los siguientes ocho meses estuvo luchando por su vida. Estaba llena de parásitos y tuve que estar meses medicándose.

Ahora ya se encuentra mejor, su pelo a empezado a crecer y su aspecto empieza a ser el de una osa sana y feliz. Eve permanecerá unos pocos meses más en el centro hasta que se recupere del todo y pueda ser soltada de nuevo en la naturaleza.