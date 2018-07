El vídeo de un mapache borracho que se vuelve viral y otros animales alcoholizados

Un sediento mapache se coló en las instalaciones de un depósito de cervezas de Brooklyn, Nueva York, y se cree que pasó allí toda la noche amenizando su solitaria velada con unos cuantos tragos del líquido y burbujeante elemento, pues fue descubierto borracho tambaleándose de aquí para allá y rodeado de cascos de cerveza vacíos. La inusual escena que los empleados de la Union Beer Distributors se encontraron a mediados del mes de mayo ya ha sido vista por más de 2 millones de personas en la plataforma de YouTube, donde fue colgado el vídeo. El animal logró colarse en el almacén y sacar del embalaje unas cuantas cervezas para mojar su sediento gaznate. Cuando el personal localizó al animal, no podían dar crédito a lo que veían. En el suelo había cerveza derramada, varios cascos vacíos y un mapache que no podía dar más de dos pasos sin caerse al suelo. Pero este no es el único ejemplo de animales a los que les gusta emborracharse o colocarse con lo que la naturaleza les ofrece. Por ejemplo estos elefantes después de comer el fruto fermentado de la marula.

Estos monos cercopitecos fueron traídos al caribe junto con los esclavos de África. Ahora no dudan en robarles los cocktails a los turistas como se ve en este vídeo.

En Australia, los marsupiales se drogan con las amapolas de los campos y los perros son adictos a una sustancia segregada por algunos sapos.

Aunque sin duda la palma se la lleva "El bar de la selva", un vídeo sacado de un documental en el que se ven a distintos animales, elefantes, monos, facoqueros y avestruces emborrachándose con Marula.