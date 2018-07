El último abrazo de un canguro a su compañera que conmueve a las redes sociales

El desgarrador momento en que un canguro macho sujeta y acuna la cabeza de su compañera sin vida, mientras ella parece querer agarrar a su cría por última vez fue capturada por Evan Switzer, aficionado a la fotografía, en River Heads, Queensland, Australia. Liopardo | Liopardo Switzer, que se encontraba dando un paseo por River Heads como cada día durante los diez últimos años, aseguró a medios australianos que "nunca había visto algo así antes". Aficionado a pasear y fotografiar el entorno de Queensland se había topado con numerosos canguros muertos en las carreteras, pero nunca nada como la escena que tuvo la ocasión de retratar. Liopardo | Liopardo El macho sujeta la cabeza de su compañera intentando levantarla mientras ella se desvanece con mirada perdida entre sus brazos, ante la confusa mirada de su cría que no comprende lo que está pasando. Cuando finalmente se percata de que nada puede hacer, su compañero adopta un papel sobre protector con los otros canguros que se acercaban a la zona y no dejó que nadie se acercara al cadáver de su compañera. Liopardo | Liopardo Switzer desconoce el motivo de la muerte de la canguro, la cual no tenía heridas visibles por ningún lado, pero asegura que fue un momento increíble. FUENTE: Europa Press