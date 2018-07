El perro que baila sobre dos patas al ritmo de la caja de su humano

El perro protagonista de este vídeo, de nombre Ziggy Trixx es de lo más inquieto, sobretodo cuando hay música sonando. No puede evitar no bailar cuando su amo saca la caja y se pone a tocarla. Ziggy es feliz con cada golpe que su amo da a la caja de resonancia. No deja de moverse, saltar, menear el rabo y dar vueltas sobre sí mismo en señal de alegría. Claramente el sonido le resulta más que agradable, y lo demuestra con toda la energía de la que es capaz.