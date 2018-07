El perro arrepentido más adorable del mundo

En ocasiones decir "perdón" no soluciona nada. Sin embargo, cuando tu perro te suplica que le perdones de esta manera tan adorable, es inevitable resistirse a sus mimos. El usuario italiano de Facebookcolgó este vídeo en su perfil, en el que se ve cómo su perrito se disculpa una y otra vez de una forma entrañable. La cara del dueño le delata, ya que por más que le dice "esto no funciona así" y parezca que no quiere perdonarle, finalmente acaba sucumbiendo a sus encantos con un "hagamos las paces".

El contenido supera ya losy ha sido compartido en la red social más de un millón de veces.