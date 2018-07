El entrañable momento en que una niña de 15 meses se acerca a Bambi para jugar con él

2B8AA82200000578-3205602-New_friendship_Footage_of_a_young_girl_approaching_a_deer_has_be-a-2_1440133815669 | Liopardo

Hay animales que, aparentemente, no se mezclan con humanos. Los ciervos, por ejemplo, suelen ser considerados salvajes o al menos no para tenerlos como mascota. No obstante, hay excepciones. Este es el caso de una madre que logró capturar el adorable momento en que su pequeña, de sólo 15 meses, se acercaba a un cervatillo para acariciarlo y jugar con él. En el vídeo, podemos ver cómo la pequeña Kate intenta una y otra vez aproximarse al animal, mientras que este mantiene las distancias. Finalmente, el cervatillo cede y permite que la intrépida bebé juegue con él.

Publicidad