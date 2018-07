El bebé que murió de amor con su perro

fotonoticia_20160808162122_644 | Liopardo

Este bebe no pudo soportar más el cariño que le tenía a su perro y decidió morderle la oreja. Aunque no le gusto el sabor no dudo en volverlo a hacer. Tras subir el vídeo a Instagram, este se ha vuelto viral y no hay quien lo vea que no se le caiga la baba. Si sientes ganas de morder a la persona que quieres es porque no puedes contener los sentimientos que produce sobre ti. Literalmente es imposible soportarlo. El deseo de morder es una salida de tu cerebro para no morir de amor.

