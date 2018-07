Todos somos diferentes antes y después de bañarnos, unos a mejor y otros a peor… los perros no son diferentes. Si antes son tan bonitos que no puedes parar de querer abrazarlos cuando los veas mojados no vas a saber qué hacer. Algunos parecen tristes, otros furiosos y otros están de mal humor pero sea como sea no vas a poder quitarle los ojos de encima. Si tienes un mal día solo necesitas ver estas imágenes para que mejore.