Diez gatitos con buenos motivos para sonreír

Todos sabemos que los gatos se caracterizan por ser animales misteriosos, cuya simpatía suele brillar por su ausencia. Si bien estas imágenes de mininos sonrientes sacarán el lado más tierno de los que tengan oportunidad de verlas, hay que señalar que en realidad no se trata de sonrisas reales. Lo cierto es que los músculos faciales de los gatos son diferentes a los de los humanos, por lo que esa mueca tan adorable no es realmente una forma de manifestar su felicidad. No obstante, a nosotros nos da igual que estos animalitos no nos regalen sonrisas plenamente sinceras, nos vale con que son encantadores. Aquí os dejamos una serie de imágenes que seguro conseguirán enamoraros:Foto: cuestpawFoto: Reddy

