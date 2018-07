Despiden a un perro policía por ser demasiado amigable

La historia de Gavel, un Pastor Alemán que "opositaba" para perro policía y que no superó con éxito la prueba por ser demasiado "amigable" es una de las más curiosas que nos llegan desde Queensland, en Brisbane, Australia. Gavel, como muchos otros perros, había ingresado en el plan de entrenamiento de la Policía de Queensland con el fin de convertirse en un miembro más. Liopardo | Liopardo El problema es que, en lugar de mostrar interés por olfatear explosivos o capturar malhechores, estaba más interesado en revolcarse en la tierra, jugar o que le hicieran mimos. Su actitud, calificada como "demasiado amigable", no era compatible con el programa de entrenamiento de 16 meses en el que Gavel estaba participando, así que sus entrenadores del Servicio de Policía decidieron en febrero prescindir de sus servicios. Liopardo | Liopardo El gobernador de Queensland, Paul de Jersey, conoció a Gavel cuando tenía 10 semanas de edad, al comienzo de su formación. Cuando supo que éste no había superado la prueba, no dudó en adoptarlo y ofrecerle un trabajo -aún mejor: Ser el receptor oficial de visitas, el encargado de saludar y dar la bienvenida a todos y de asistir a las ceremonias oficiales, por supuesto.