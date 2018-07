Descubren una pareja de leones gays teniendo sexo en Botswana

La historia de amor de dos leones homosexuales ha conquistado las redes sociales en los últimos días. Fue la abogada y fotógrafa belga Nicole Cambré la que capturo estas fotos cuando se encontraba visitando una reserva de Botsuana. En las fotografías se puede observar como los dos machos juguetean entre ellos, se hacen constantes caricias e incluso llegan a colocarse en posición de apareamiento.

El guía de la reserva de Kwando, en Botswana, comentó que desde hace una semana dos leones machos tienen relaciones sexuales. Explicó también que habían rechazado la compañía de las hembras durante las últimas semanas, mismas en las que su relación se fue fortaleciendo. Liopardo | Liopardo “Hemos podido observar que no hacen caso alguno a las leonas hembra en celo cuando han estado cerca de ellos. Su comportamiento no ha sido cosa de un día, de hecho llevan al menos una semana dándose cariño continuó”, señaló Cambré, quien había sido premiada en 2014 por National Geographic por su trabajo fotográfico. Los leones no son los únicos animales que expresan comportamientos homosexuales, se estima que existen alrededor de 450 especies animales que mantienen relaciones homosexuales como los pingüinos, bisontes.