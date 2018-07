Descubre a Loki, el gato vampiro que triunfa en Instagram

El gato con colmillos de vampiro se ha convertido en viral de la noche a la mañana en Instagram, considerado el felino más famoso por su aspecto maligno. Loki, que ahora tiene más de, fue adoptado de un refugio de gatos por Kaet, quien explicó en un mensaje que ella sabía muy poco acerca de la apariencia vampiresca del gato. “Cuando fui al refugio, no me dieron muchos detalles sobre su aspecto", escribió junto a una imagen del felino en la red social. Liopardo | Liopardo A pesar de que ha tenido algunosa lo largo de su vida, el gato parece estar en buenas manos, además de contar con la adoración de decenas de miles de seguidores, sin duda. En muchos sentidos, Loki es igual que cualquier otro lindo gatito: de acuerdo con su cuenta de Instagram, le encanta esconderse debajo de las toallas de baño, y se frota el lomo en cualquier parte para rascarse y buscar mimos. Sin embargo, cuando se le ve a través de una cámara, su lado más aterrador comienza a emerger. De hecho, algunas de las fotos queha hecho son verdaderamente escalofriantes. En una de ellas, se puede ver a Loki apareciendo entre las sombras con sus colmillos en pantalla completa. Liopardo | Liopardo Otras fotos muestran un lado más lindo y tierno con su dueña, como una en la que ella está en bata. Pero, incluso entonces, su mirada feroz y sus colmillos expuestos dan una imagen peligrosa.también parecen cambiar de color en ciertas ocasiones, dándole un aspecto aún más espeluznante. En algunas fotos, parece tener los ojos verdosos o de tonos amarillos tradicionales mientras que, en otros momentos, sus ojos son azulados o grises Liopardo | Liopardo Lo que está claro es que no importa el estado de ánimo en el que se encuentre o su apariencia, Kaet le mima mucho, todos sus seguidores también y él se deja. Liopardo | Liopardo