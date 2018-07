RETO VIRAL: Desaparecen por arte de magia delante de su perros y las reacciones no pueden ser más adorables

Sandra Pettersen vive en Londres con su perro, un husky siberiano de tres años llamado Jax. El perro tiene una cuenta de Instagram con más de 100.000 seguidores pero ha sido uno de los últimos vídeos subidos por Sandra el que se ha hecho viral.

Se trata de un nuevo reto viral conocido como #WhatTheFluffChallenge, un reto que consiste en filmar la reacción de nuestros perros ante el viejo truco del "ahora me ves, ahora no me ves". Para ello sólo necesitamos una sabana o manta y una puerta por la que desaparecer.