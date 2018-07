Cuestión de cejas: Gary, el gato que vive preocupado

La expresión de la cara de Gary no cambia nunca, independientemente de si está jugando o durmiendo. La razón no es un problema físico sino, más bien, una cuestión genética. Y es que Gary, este precioso minino blanco, nació con dos marcas negras en la frente muy peculiares, que dan la sensación de que tenga dos cejas perfectamente definidas e Internet no puede con tanta ternura.

Gary tiene ocho semanas de edad y pertenece a una pareja de Manchester, en Inglaterra, pero es conocido en el mundo por su popularidad en redes sociales. Internet adora a los gatos y más a los gatos peculiares. No hay más que echar un vistazo a los gatos más influyentes de Instagram e Internet que hicimos en Desconecta hace unos meses. Nació de una camada muy peculiar cuya madre es una inusual gata blanca con manchas negras - muy parecida a un dálmata. Sus dueños aseguran al Daily Mail que las cejas de Gary son reales y que, de hecho, escogieron 'Gary' como nombre para el gato porque la posición de las cejas del animalito les recordaba a la que el cantante de Take That, Gary Barlow, ponía cuando entonaba los agudos.

Con sus ocho semanitas de edad, 'Concerned Kitten' - como lo conocen en Internet - se ha hecho muy popular en redes sociales a raíz de que varias fotografías suyas se hayan hecho virales. https://www.facebook.com/garybrows/