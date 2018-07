Cuatro patos se van de fiesta y terminan arrestados por la policía

La policía de Pensilvania recogió a un grupo de patos "delincuentes" que fueron vistos vagando cerca de un negocio local. La Policía de Great Bend compartió fotos de los patos blancos que fueron encontrados vagando sin supervisión en un condado al norte de Filadelfia después de alejarse de su hogar.

"¿Patos en custodia? El oficial Sheehan tomó cuatro patos en custodia después de que andaban merodeando en Pump and Pantry en New Milford," dijo la policía. "Fuimos capaces de localizar al dueño para que los recogiera." Una vez que las aves fueron detenidas, la policía llama llamó a Cindy Osiecki para informarle de los patos se habían metido en problemas. "Me pareció muy divertido, yo estaba como '¿Me estás hablando en serio?' y ellos estaban como 'sí, los detuvimos' Supongo que las personas estaban tratando de agarrar a mis patos y todo el mundo estaba alimentándolos, incluso el policía les dio pan", dijo. Osiecki dijo que Pump and Pantry era el lugar más lejano en el que habían estado sus patos, señalando que por lo general sólo pasan su tiempo nadando en su patio trasero o en la casa de un vecino.