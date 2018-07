¿Cuántos años tiene el gato más viejo del mundo? Así fue su cumpleaños

Este gato se llama Nutmeg y acaba de cumplir 31 años aunque no los aparente. Si tuviéramos que hacer la equivalencia serían 141 años humanos. Liopardo | Liopardo Nutmeg eligió a su familia presentándose en el patio trasero hace 26 años y desde eso momento ya se quedó en casa para siempre. Liopardo | Liopardo Sus dueños, Liz y Finlay, se quedaron con él en 1990 y cuando lo llevaron al veterinario les dijeron que tenía 5 años de edad. Liopardo | Liopardo "Él no es nuestro gato, nosotros somos sus humanos y no deja que nos olvidemos de eso. Quizá ese es el secreto de su larga vida", asegura la pareja sobre su querida mascota.