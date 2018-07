¿Cuántas gacelas hay en esta foto? Te resultará prácticamente imposible contarlas

La fotografía fue sacada en el Kgaladi Transfrontier Park en la frontera entre Sudáfrica y Botswana. En ella se ve a una manada de springboks, gacelas saltarinas, cuyas formas y colores se mezclan haciendo muy difícil el poder distinguirlas. Ed Raubenheimer es el fotógrafo amateur que capturó este momento mágico con su objetivo. "Creo que las fotografías son impresionante y el efecto es un poco confuso porque todas las gacelas están caminando y mirando en la misma dirección". Liopardo | Liopardo Si te has tomado la molestia de intentar contarlas todas pero no lo has conseguido la respuesta es 69.