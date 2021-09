El conmovedor momento en que un pastor alemán de tres patas conoce a su dueño amputado

Más información Los 55 perros más virales de Internet

Un pastor alemán de tres patas ha sido rescatado por un compañero amputado y el momento conmovedor que se conocieron por primera vez se ha vuelto viral con más de 12 millones de visitas.

En el vídeo publicado en TikTok, se puede ver al adorable perro llamado Kane tirado en el piso, mientras el personal veterinario lo acaricia suavemente, lamentablemente le acaban de amputar la pierna delantera derecha.

El emotivo video avanza rápidamente hasta un mes después, y se ve a Kane emocionado esperando ansiosamente la llegada de su nuevo dueño, Dane Orozco, de 42 años, de Los Ángeles, California, quien perdió su propia pierna en 2016.

Después vemos a la pareja sentados juntos antes de que los vean salir del refugio para comenzar su nueva vida.

Dane dijo: "Perdí mi pierna en 2016 a causa de una infección. Me ha afectado de muchas maneras, buenas y malas. Mayormente malas porque ya no puedo ser el hombre que solía ser".

"Todavía puedo hacer cosas, pero se necesita más tiempo y esfuerzo adicional para hacer las cosas que quiero y me causa depresión y ansiedad todos los días".

"Fui al refugio solo para mirar porque estaba deprimido y lo único que me hacía sentir feliz en el pasado era tener a mis perros. Cuando vi a Kane, inmediatamente me dije a mí mismo que lo llevaría a casa. Instantáneamente me enamoré de él", explico Dane.

"A los dos nos amputaron la pierna derecha", sentenció.

Kane perdió su pierna cuando fue atropellado por un automóvil mientras vivía como un callejero, pero no deja que eso lo detenga, "A veces corre como si tuviera las cuatro piernas".

"Kane fue atropellado por un automóvil que lesionó la pierna sin posibilidad de reparación y los veterinarios decidieron amputarle la pierna".

La querida mascota de Dane se ha adaptado perfectamente a su nueva vida y cada día se vuelve más fuerte y confiado.

Él dijo: “Él va conmigo a todos los lugares a los que voy, sin importar dónde esté, nunca está a unos centímetros de mí.

“Ha cambiado mi vida porque ahora me siento mejor y ha sido la terapia que necesitaba. Puedo recurrir a él cuando me siento mal e instantáneamente me siento mejor".

El video del momento en que se conocieron ha tenido más de 4 millones de me gusta y los espectadores no pudieron mantenerlo unido:

Dane quedó impresionado por la respuesta al conmovedor video: "Estoy extremadamente sorprendido de lo viral que se ha vuelto esto y nunca pensé que traería tanta felicidad a tanta gente.

"Estoy feliz de habernos encontrado y de que podemos ser la muleta del otro", afirmó.

