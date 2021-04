Así vive un hombre con un león como mascota

A la mayoría de las personas no les importa si su gato se acurruca a los pies de la cama, pero este hombre tiene a su león mascota compartiendo el edredón.

Zulkaif Chaudhary, de 35 años, de la ciudad de Multan, Pakistán, compró el cachorro hace seis meses y ha dejado que el rey de la jungla tenga rienda suelta en su hogar.

Babbar el león ya pesa más de 80 kilos y devora 7 kilos de carne cruda todos los días.

El señor Chaudhary felizmente permite que su peludo amigo corra libremente en el lujoso bungalow de la familia, donde tiene su propia cama king-size con colchón doble y aire acondicionado. A pesar de tener un hijo de cuatro años, dice que nunca encadenará al león, a quien trata como a un perro.

Nunca encadenará a su león

El señor Chaudhary dijo en 2019: "Es como mi hijo. Tenía dos meses cuando lo compré. Ha estado viviendo conmigo durante seis meses".

"Amo mucho a los leones y tenía ganas de cuidar de uno. Nunca lo consulté con mi familia simplemente compré el león y luego se lo conté".

"Pero todos estaban muy felices de verlo. Todos vienen a su encuentro todos los días", asegura.

"No me preocupa que nos ataque. Incluso mi hijo viene a jugar con él. Nunca he encadenado a Babbar ni lo haré porque lo amo como a mi propio hijo", sentenció.

