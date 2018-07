Así se divierten los animales del zoo de Washington con la nieve

La tormenta Jonas que está cubriendo de nieve medio Estados Unidos nos deja también imágenes tiernas. El National Zoo de Washington también se ha visto afectado por el temporal y se encuentra cubierto completamente de nieve, algo que han aprovechado los animales para pasárselo bien.

Tian Tian woke up this morning to a lot of snow, and he was pretty excited about it. #blizzard2016 pic.twitter.com/GrhI9t1u7j