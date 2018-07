Así es el momento en que un perro es rescatado después de estar 15 años encadenado a su caseta

Sentado junto a su caseta, triste y sin poder llegar más lejos que lo que le permitía una cadena a la que estaba atado. Así fue como los voluntarios de la protectora " Guardians of Rescue " encontraron a Bear, un perro que llevaba quince años de vida encadenado en el jardín trasero de su dueño en Suffolk, Nueva York.

El dueño del que no se conoce el nombre y que no ha sido acusado de crueldad animal acordó con la protectora dejarlo ir para que ellos pudieran cuidarlo como se merece. Una de las primeras cosas que hicieron con Bear después de rescatarlo fue llevarlo a conocer el mar. Era un perro de Long Island y en sus quince años de vida no había pisado la playa.

Además la protectora decidió compensar todos los años que había pasado bajo los mínimos cuidados de su dueño y por eso le dieron un baño en un spa para mascotas, lo llevaron a un parque para perros y a una piscina cubierta donde pudo nadar un poco. “Nuestra misión es rescatar a tantos animales como podamos, pero no podemos hacerlo sin la colaboración de toda la comunidad”, ha explicado el presidente de la protectora, Robert Misseri.