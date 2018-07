Alguien enterró viva a esta perrita pensando que nadie la encontraría. Por suerte otro perro empezó a ladrar

En un aterrador acto de crueldad animal alguien dejó a este perrita, ya mayor, enterrada ente los escombros de un descampado para que muriera en Francia. Liopardo | Liopardo Dogo, de 10 años, fue abandonada por su antiguo dueño y enterrada viva en Carrières-sur-Seine, cerca de París. Sufría deshidratación y bastante dolor a consecuencia de no poderse mover cuando la encontraron. Liopardo | Liopardo Entre escombros y con apenas la cabeza descubierta, fue encontrada por Pedro Dinis, quien había sacado a pasear a su mascota. Contó a través de su cuenta de Facebook que gracias a su perro que no paraba de ladrar y olfatear fue como dieron con ella. Liopardo | Liopardo Pedro buscó la forma de ayudarla, y con sus manos comenzó a desenterrarla pero la perrita ya no se movía. Su perro se unió al rescate y no paraba de escarbar hasta que consiguieron sacarla de lo que pudo ser su tumba. Liopardo | Liopardo Gracias a un tatuaje que tenía esta perrita, su dueño fue localizado y será juzgado. El dueño negó todo y dijo que ella había escapado de casa la semana pasada pero es algo imposible dada su avanzada edad. Liopardo | Liopardo De ser declarado culpable se le imputará una condena de dos años de prisión y deberá pagar una multa de 30 mil euros. Los cargos son crueldad animal y desacato, sin embargo, los más de 180 mil usuarios que compartieron el estado de Facebook de Dinis, exigen la pena máxima. Liopardo | Liopardo Al día de hoy la perrita se encuentra en un hospital para animales, donde se recupera de el shock y la deshidratación. Afortunadamente, se informó que si vida ya no está en peligro, y así se encuentra hoy. Esta fotografía fue tomada por Dinis el miércoles 5 de agosto. Liopardo | Liopardo