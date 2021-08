El adorable vídeo de un cachorro y un zorro abrazándose y jugando juntos

Más información Los 55 perros más virales de Internet

Un adorable zorro y un cachorro son los mejores amigos y les encanta abrazarse y jugar entre ellos.

La criadora de perros Djojo Spasojevic, de 25 años, vive en Zvornik, Bosnia y Herzegovina, con su Stafford Alvin de tres meses y el zorro Luigi de cuatro meses.

Djojo encontró a Luigi solo en el bosque y lo llevó a casa para cuidarlo cuando Alvin tenía solo un mes.

Tan pronto como Alvin y Luigi se conocieron, se volvieron instantáneamente inseparables y han sido amigos desde entonces y no aman nada más que abrazarse y jugar entre ellos.

En el video, se ve al dúo abrazándose pero todavía están tratando de jugar, con Alvin golpeando al zorro en la nariz, para diversión de Luigi.

Una historia que recuerda a la película de Disney The Fox and the Hound (titulada: Tod y Toby en España) y que cuenta la adorable amistad entre un zorro y un sabueso.

