Adoptó a este cachorro regalado pero cuando creció se llevó una gran sorpresa

"Free puppy", decía el cartel de una casa de Tucson, Arizona, en la que se regalaba un cachorro. Un joven de la zona vio el cartel y llamó para preguntar, tras la puerta se encontró con el que sería su compañero durante varios años, Neo. Liopardo | Liopardo Pronto se dio cuenta de qué Neo no era como el resto de perros. Era nervioso, asustadizo y sólo estaba tranquilo en compañía de su dueño. No le gustaban las galletas para perros ni interactuaba con otras personas. Además siempre que podía Neo se escapaba de casa para jugar con los perros vecinos. Liopardo | Liopardo Fue al veterinario a consultarles y le dijeron que si sabía que no era un perro, Neo tenía un muy alto contenido de lobo. Sus ojos color ambar, su grueso pelaje pardusco, su fino y delgado cuerpo y, su extraño comportamiento son características específicas que determinan a Neo como un perro lobo. Liopardo | Liopardo El comportamiento de Neo cuando se escapaba para estar con otros perros respondía a su instinto de lobo de estar con su manada. Liopardo | Liopardo Las leyes de Arizona imposibilitan la convivencia con perros lobo a personas que no estén cualificadas para ello, por lo que Neo y su dueño tuvieron que despedirse. Neo fue llevado al refugio The Wolf Connection, donde finalmente encontró una manada de iguales con la que sentirse plenamente desarrollado y ser feliz como lobo.

