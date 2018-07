Adopta a un gato mayor sin orejas y este le salva de su ansiedad

Liopardo | Liopardo

Otitis es un gato blanco sin orejas, y cuando la estudiante Molly Lichtenwalner lo vio, supo que eran el uno para el otro. Los dueños anteriores de Otitis lo dejaron en un refugio después de que unos quistes lo dejaran sin orejas y sin audición, pero Molly, quien sufre de ansiedad, tuvo anteriormente un perro sordo y sabe como tratar a mascotas con necesidades especiales. Así que no dudó en adoptarlo, darle el cariño que necesitaba y este se lo devolvió con creces. "Sufro ansiedad severa a causa de un accidente de coche que tuve… decidí que era hora de adoptar un animal que me ayudara con ello, porque abrazar a un amigo peludo ayuda mucho," explicó Molly a LoveMeow Otitis resultó ser el mejor apoyo emocional que nadie hubiera imaginado, sabe cómo ayudarla con sus mimos cuando está muy estresada o sufriendo un ataque de pánico. "A veces es el único que consigue calmarme... Adoptarlo es lo mejor que he hecho, y definitivamente me ha rescatado él a mi, no yo a él."