Un adolescente arriesga su vida para salvar a un perro durante un tifón en Filipinas

Un valiente adolescente arriesgó su vida para salvar a un perro que se estaba ahogando durante un tifón.

Angelo Junior, de 16 años, estaba con unos vecinos cuando vio que el cachorro estaba atrapado en un canal desbordado en la provincia de Laguna, Filipinas.

A pesar del mal tiempo, el joven se quitó la camisa y corrió descalzo hacia el borde del canal y se acercó con cuidado al perrito que lloraba.

Mientras trataba de alcanzar al perro, este nadó hacia él después de sentir que estaba tratando de ayudarlo y finalmente pudo empujarlo hacia un lugar seguro.

La espectadora Margole Miko Ilagan dijo: "Fue muy peligroso y llovió mucho ese día. El niño tenía muchas ganas de salvar al perro".

"Todos sus vecinos también lo miraban y le gritaban que se ocupara. Era inteligente y sabía lo que estaba haciendo y rápidamente salvó al animal".

Después de la operación de rescate, el niño se llevó al perro a casa para adoptarlo. También le dio al perro algo de comida y agua antes de dejarlo descansar dentro de su casa.

El adolescente amante de los animales dijo: "El perro había estado llorando desde la mañana y muchos de mis vecinos sintieron lástima pero no pudieron bajar. Cuando la lluvia era más ligera, me apresuré a ayudar y me moví rápido".

