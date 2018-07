10 fotos de mascotas antes y después de ser adoptadas

"Before and after adoption" es un conocido hilo de Reddit en el que los usuarios van compartiendo fotografías de sus mascotas antes y después de haber sido adoptadas. Las imágenes que pueden verse, muchas de ellas impactantes, hablan por sí solas del cambio que supone para estos animales encontrar un hogar donde sentirse queridos y cuidados. 1. Hace un año, encontraron a Jake debajo de un coche sólo y medio congelado. Apenas tenía 4 semanas de vida y ya vagaba sólo sin su madre. Ahora es un señor gato y tiene una personalidad arrolladora. Liopardo | Liopardo 2. De compañeros de jaula a compañeros de vida. Liopardo | Liopardo 3. Cuando encontraron a Cooper en un almacén tenía un fallo orgánico por haber comido veneno para ratas. Hoy, cuatro años después es otro perro completamente distinto. Liopardo | Liopardo 4. A Mia la encontraron en un matadero de perros, junto a su madre, en China, con múltiples afecciones y enfermedades. Una pareja la adoptó y después de varias curas, tratamientos y operaciones ya está bien. Liopardo | Liopardo 5. El rescate de Ángel, un perro que había sufrido abuso por parte de sus antiguos propietarios.

6. Este es BenBen que ahora vive con una feliz familia. Liopardo | Liopardo 7. Este oso pasó 30 años en una jaula y ahora se recupera en un santuario.