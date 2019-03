Rayden en Lo del Floox Show: "Una colaboración es algo que suma a la canción"

raydenflooxer | Liopardo

Esta semana en Lo del Floox Show, Miguel Anomalo y Carlos Langa entrevistan al rapera y poeta Rayden. el cantante y poeta David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden. El artista está en plena gira con su último trabajo ‘Antónimo’ y durante la entrevista ha hablado de rap, poesía y "haters". Rayden ha contado como "me doy cuenta de que las cosas buenas que me pasan, el disco que fue número uno, los libros que son bestseller cuando se lo explico a mis padres" y añade "A mi padre que es fan de Pérez-Reverte le digo ¿qué ha pasado esta semana que he vendido más?".

