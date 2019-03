Quique Peinado: "Las noticias se repiten todos los años"

Imagen no disponible | Montaje

A Quique Peinado no le hacen ninguna gracias las noticias, y no porque hablen de todas las penurias políticas, humanas y deportivas, que también, sino porque siempre se repiten las mismas. Por ejemplo, un clásico, la noticia de la persona más longeva del mundo. Longeva sí, porque nunca la llaman vieja. Si no llamas vieja a una persona de 130 años ¿a quién se lo puedes llamar? ¿Por qué siempre son personas súper felices rodeados de su familia? Peinado asegura también que "los informativos no serían lo mismo sin Matías Prats". Todas las incógnitas sobre el tema las plantea Quique Peinado en su sección de vídeos Flooxer 'La cisterna'.

