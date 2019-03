¿Qué es BBW, MILF y FAKETAXI? Amarna Miller se enfrenta a la vieja

amarnamillerok | Liopardo

La actriz porno Amarna Miller es atormentada por las impertinentes preguntas de la vieja. En una entrevista salvaje en la que, tanto la vieja, como David Suarez mencionan varios terminos sexuales que no todo el mundo conoce. 1. MILF Mom I'd Like to Fuck (en Español MQMF), un termino que hace referencia a las maduritas sexys. Una de las categorias de porno más típicas en webs como XVIDEOS. 2. BBW El acrónimo BBW corresponde a la expresión inglesa Big Beautiful Woman, es decir, mujer grande y hermosa. No hablamos tanto de chicas rellenitas como de mujeres de tallas grandes. 3. FAKETAXI Hay una serie de videos porno en los que falsos taxistas llevan a chicas fuera de su destino. Las chicas dicen que no tienen dinero para pagar y los taxistas (actores porno) chantagean a las chicas para tener sexo con ellas.

Publicidad