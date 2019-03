Imagen no disponible | Montaje

¿Te has preguntado alguna vez por qué no montamos en cebra? Hasta la invención del telégrafo y del ferrocarril, el caballo fue la principal fuerza de locomoción y comunicación del ser humano. Pero, ¿Porqué caballos si y cebras no? Descúbrelo en este vídeo de Supercurioso para Flooxer.

