Pepe Colubi charla con David Broncano: "Estas más comodo cuando haces comedia sin tener que forzar"

Pepe Colubi sigue investigando los límites del humor en 'Esto no es serio' para Flooxer. Está vez entrevista al cómico David Broncano con el que repasa su carrera desde sus inicios en Paramount Comedy hasta la actualidad. Broncano explica como su gusto por el humor empezó en la preadolescencia pero no tenía muchas tablas cuando arrancó su carrera en el mundo del stand up:"Entré directamente en Paramount, antés no había actuado nunca en nada". Broncano asegura como con el tiempo se fue mejorando como cómico y perdiendo el miedo al escenario. Asegura que "estás más cómodo cuando haces comedia sin tener que forzar". Imagen no disponible | Montaje