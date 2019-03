Lucía Taboada en Lo del Floox Show: "No soy humorista, soy costumbrista del humor"

Imagen no disponible | Montaje

Esta semana Lo del Floox Show, el programa de Flooxer que puedes buscar en Google sin miedo a que te salgan pechotes, Miguel Anómalo y Carlos Langa hablan de tecnología con la periodista Lucia Taboada. La periodista, escritora y tuitera Lucia Taboada ha explicado que de mayor quiere ser quesera, "Me enteré hace poco que existía la profesión de maestro quesero y me gustaría mucho retirarme en monte haciendo mi quesito casero". Lucia asegura que no se considera humorista pero que si es “costumbrista del humor” y añade que "me gusta dar una pátina de humor a todo lo que escribo". Lo del Floox Show también es un concurso y en esta ocasión Lucia Taboada se ha enfrentado al reto del "Dibujnary" ¿Quién ganará?

