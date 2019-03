Juan Gómez-Jurado en Lo del Floox Show: “He vendido los derechos cinematográficos de 4 de mis 6 novelas”

Imagen no disponible | Montaje

El programa más loco de Flooxer no nos fallá una semana más. Miguel Anómalo y Carlos Langa sacan su ingenio en este formato tan divertido en el que mezclan humor, entrevistas y concursos. Hoy les visita el escritor y periodista Juan Gómez-Jurado famoso que lleva ya seis novelas publicadas. Gómez-Jurado ha desvelado que es un escritor secuestrado por sus hijos "Mis hijos me dijeron que querían que yo contase esta novela y otra que voy a sacar en febrero" pero no tiene ninguna intención de venderlo "hemos sacado 3.000 ejemplares y sólo le he hecho porque mis hijos querían que saliera". El escritor ha explicado que "he vendido los derechos de 4 de mis 6 novelas" y explica que “hay una para la que no he encontrado novio todavía que es 'Cicatriz' y otra para la que no quiero que tenga novio. Por último en Lo del concurso han jugado a las frases hechas. Descubre si Gómez-Jurado ha adivinado cuales eran verdaderas y cuales inventadas.

