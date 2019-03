Iñaki y Andrea en del Floox Show: "Sacamos de las calles a muchos tertulianos"

Imagen no disponible | Montaje

Esta semana Lo del Floox Show es muy televisivo, Miguel Anomalo y Carlos Langa hablan de los sábados con Iñaki López y Andrea Ropero. Los presentadores de La Sexta Noche aseguran que han sacrificado sus sábados pero "a cambio hemos sacado de las calles ha muchos tertulianos y la gente puede circular más tranquila". Andrea asegura que no hay una burbuja de políticos en la tele, "la gente, aparte de por Inda y por Maruenda, te preguntan por política". Mientras que Iñaki ha explicado que "si Walking Dead, Better Caul Saul y todas las series de ciencia ficción duran años, ¿Por qué la política española que bebe mucho de la ciencia ficción y de Berlanga no va a durar temporadas? Iñaki Lopez y Andrea Ropera también han venido a jugar a adivinar el personaje en el Floox Show.

