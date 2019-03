"Guerra y paz" cierra de forma épica la segunda temporada de Entertainment

Después del rodaje del teaser de 'Matador' la tensión en el equipo ha crecido. Por eso a Max se le ha ocurrido la maravillosa idea de llevarlos a un paintball. 'Diffferent' vs 'Equipo Max', David vs Enrique, Buster vs Max todo se decide en esta batalla épica que decidirá el futuro de Diffferent.Protagonizado por David Sainz, Javi Lería, Teresa Segura, Tomás Moreno, Antonio Velázquez, Dante Beli, Oscar Lara y Gracia López, 'Entertainment' recoge con un humor ácido y personal como cada uno de los integrantes de Diffferent tratan de sobrevivir al fenómeno fan y a la alargada sombra de su primera serie luchando por sacar adelante nuevos proyectos. No te puedes perder en Flooxer ninguno de los capítulos de esta temporada de Entertainment así como todos los de la primera que podrás encontrar aquí. También en Flooxer puedes encontrar el proyecto de más exito de estos genios: 'Malviviendo' surgió a finales de 2008 como videocurrículum de un grupo de jóvenes que deseaban trabajar en el mundo audiovisual. El capítulo piloto fue visto por más de 100.000 personas en una semana. A día de hoy, las tres temporadas de 'Malviviendo' cuentan con 75 millones de visionados y la serie se ha convertido en todo un fenómeno fan.