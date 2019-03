Elisabet Benavent en Lo del Floox Show: "En redes me han pedido el PDF de mi libro"

Imagen no disponible | Montaje

Tercera entrega del programa más loco de Flooxer. Miguel Anómalo y Carlos Langa mezclan humor, entrevistas y concurso en este formato tan genial como inclasificable. Esta vez tienen como invitada a Elisabet Benavent, una de las escritoras que más ha vendido en nuestro país en lo de la literatura romántico. Elisabet Benavent explica que es una escritora de "Chick Lit", género de la novela romántica dirigido a mujeres jóvenes entre los 20 y los 30 años. "Es un concepto anglosajon, en España hacemos una interpretación cañi del chick lit, literatura romántica contemporanea", asegura Elisabet. Benavent no piensa que las RRSS sirvan para vender libros pero opina que "crean una comunidad a tu alrededor que te hace sentir muy arropado". También cuenta que hay mucho pirateo digital y que "hay un departamento de la editorial dedicado sólo a piratería y no da a basto", por último sentencia "En redes sociales me han llegado a pedir el PDF de mi libro". Cierra este programa tan literario con un reto de selfies de lo más divertido. La semana que viene nos sorprenderá un nuevo Lo del Floox Show.

