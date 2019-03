El genial doblaje de Pulp Fiction sobre las elecciones en España que todo el mundo está compartiendo

Seguro que estos días algún amigo o conocido tuyo ha compartido en su muro de Facebook un vídeo en el que la mítica escena de Pulp Fiction en que Vincent Vega habla con Jules Winnfield en el coche está doblada al español parodiando las elecciones del 20D. El vídeo en cuestión ha corrido como reguero de pólvora, la gente lo comparte en los grupos de whatsapp, en sus muros de Facebook e incluso algunos medios se han hecho eco de este genial vídeo.

No es ningún vídeo hecho por nadie afín a un partido político ni por un particular, ni por un aficcionado a los memes y virales. Se trata de un doblaje del popular creador de contenido, doblador profesional y locutor Korah que realizó para Flooxer , la nueva plataforma de vídeo corto de Atresmedia. Imagen no disponible | Montaje