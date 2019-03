Carlo Padial: "Demasiado mayor para el rap"

El humorista Carlo Padial llega a "La culpa es de Internet" en Flooxer para hablarnos de sus problemas con el rap, una música que le enamora pero con la que no se siente en sintonia por la edad. Padial asegura que "a mi me encanta el rap pero siento que me estoy haciendo demasiado mayor para escuchar rap". Pero explica que "el rap está muy bien si tienes la misma edad que la gente que rapea, pero yo acabo de cumplir 38 años y esa gente tiene menos de 25 años, me hacen sentir viejo".